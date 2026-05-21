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Penthouses à vendre en Eilat, Israël

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Penthouse 5 chambres dans Eilat, Israël
Penthouse 5 chambres
Eilat, Israël
Nombre de pièces 5
Surface 140 m²
Dans le quartier Ganei Bet d'Eilat, dans la prestigieuse résidence Aquarelle, au bord du dés…
$1,25M
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