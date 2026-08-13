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Quartier résidentiel Préparer votre futur et vivre au cœur de la city,

Ashdod, Israël
depuis
$961,450
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ID: 39819
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

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