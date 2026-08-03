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Quartier résidentiel Fonctionnel et central

Jérusalem, Israël
depuis
$1,44M
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ID: 39664
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

À propos du complexe

Situé au 4ᵉ étage d’un immeuble récent et parfaitement entretenu, cet appartement de 4 pièces offre un aménagement moderne et un confort optimal. Espaces de vie lumineux et agréables Grand salon avec accès direct à une agréable terrasse Cuisine vaste et entièrement amenagee, idéale pour cuisiner et recevoir Chauffage au sol pour un confort maximal Climatisation dans toutes les pièces Place de parking Cave privée Un bien rare alliant modernité, espace et qualité de vie.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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