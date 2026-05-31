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Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin

Ashdod, Israël
depuis
$940,750
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ID: 37792
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rogozin, 27 Sea View Tower

À propos du complexe

À VENDRE – Superbe 4 pièces en plein cœur d’Ashdod – Rue Rogozin Dans une résidence récente et prisée, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces idéalement situé sur la rue principale et centrale d’Ashdod. D'une superficie de 122 m² + 14 m² de terrasse, situé au 1er étage avec 4 ascenseurs, dont un de Shabbat. L’appartement dispose également de : Un emplacement de parking La climatisation Prévoir un léger rafraîchissement, ce qui explique son prix exceptionnel : 2,650,000₪ au lieu de 3,000,000₪. Une opportunité rare dans un secteur central, proche de toutes les commodités, commerces, écoles et transports. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

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Ashdod, Israël
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