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Quartier résidentiel Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,75M
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ID: 37937
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 100

À propos du complexe

Nouveauté exclusive Dans le complexe très prisé Gindi TLV Tour 1 (dans les gratte-ciel) Au 42e étage ! Vue mer imprenable Un appartement lumineux, spacieux et unique de 5,5 pièces Surface habitable de 153 m² + un balcon exceptionnel de 22 m² exposé ouest, mer et sud Très grande chambre parentale avec dressing (exposition ouest) Chambres spacieuses avec vue mer 3 salles de bain 2 salles d'eau L'appartement a été rénové et aménagé avec goût, notamment avec des menuiseries sur mesure. 2 places de parking (en rangée) Un débarras spacieux de 13 m² Chauffe-eau solaire Services de l'immeuble : Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec gardien dans un hall luxueux Salle de sport moderne et bien équipée Salon d'affaires exclusif et design Salle de sport privée spacieuse pour les enfants de l'immeuble

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
Loisirs

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