Quartier résidentiel Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Nouveauté exclusive
Dans le complexe très prisé Gindi TLV
Tour 1 (dans les gratte-ciel)
Au 42e étage ! Vue mer imprenable
Un appartement lumineux, spacieux et unique de 5,5 pièces
Surface habitable de 153 m² + un balcon exceptionnel de 22 m² exposé ouest, mer et sud
Très grande chambre parentale avec dressing (exposition ouest)
Chambres spacieuses avec vue mer
3 salles de bain
2 salles d'eau
L'appartement a été rénové et aménagé avec goût, notamment avec des menuiseries sur mesure. 2 places de parking (en rangée)
Un débarras spacieux de 13 m²
Chauffe-eau solaire
Services de l'immeuble :
Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec gardien dans un hall luxueux
Salle de sport moderne et bien équipée
Salon d'affaires exclusif et design
Salle de sport privée spacieuse pour les enfants de l'immeuble
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour