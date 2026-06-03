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Quartier résidentiel Penthouse a louer

Raanana, Israël
depuis
$12,500
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Quartier résidentiel Penthouse a louer
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ID: 37933
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

✨ À louer – Penthouse avec grande terrasse à Ra'anana ✨ Situé centre-ouest, rue Hanissim, ce penthouse de 4 pièces offre un cadre de vie agréable avec un très bel extérieur et une vraie sensation d’espace. ✔️ 4 pièces ✔️ Grande terrasse de 80 m² ✔️ Mamad ✔️ Parking ✔️ Emplacement agréable proche des commodités Un bien lumineux et facile à vivre, idéal pour profiter pleinement de l’extérieur au quotidien. ? Disponible à partir du 5 août.

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Raanana, Israël
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