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Quartier résidentiel Baka - jérusalem

Jérusalem, Israël
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$2,130
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ID: 37926
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Walter Avales, 5

À propos du complexe

Dans le quartier de Ramat Baka à 1 mn à pied de la rue Rivka, dans un immeuble de standing, très beau mini penthouse de 2 pièces de 60 m² situé au 5ème étage avec 10 m² de terrasse soucca, appartement calme et ensoleillé, vue dégagée. 1 place de parking et 1 cave.

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Jérusalem, Israël
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