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Quartier résidentiel Mekor haim. beau 4 pieces

Jérusalem, Israël
depuis
$3,99M
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ID: 37921
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

4 Pieces spacieux ensoleille, renove, 3 orientations, 2 balcons dont 1 souca, vue sur parc, ascenceur chabbat, cave et parking prive. 3990000 ch. Frais d' agence: 2% + TVA Michael 0523202488

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Jérusalem, Israël
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