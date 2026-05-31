  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Mini penthouse

Quartier résidentiel Mini penthouse

Jérusalem, Israël
depuis
$3,87M
;
Quartier résidentiel Mini penthouse
1
Laisser une demande
ID: 37867
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Naftali, 8

À propos du complexe

Appartement de luxe 4 chambres à Baka, Jérusalem. Une occasion rare juste à côté du parc, au cœur de Baka. Cet appartement entièrement rénové et flambant neuf s'étend sur 150 m² et a été conçu et fini selon les normes les plus élevées. Caractéristiques de la propriété : 4 chambres spacieuses et ensoleillées - 3 salles de bains modernes avec des finitions élégantes - cuisine casher de luxe avec 2 fours, 2 éviers et 2 lave-vaisselle - 2 balcons de soukkah avec une belle vue sur la verdure . Trois Expositions, plein de lumière naturelle - Parking sécurisé pour l'ensemble de l'immeuble - Mamad (chambre de sécurité) - Prêt à emménager. Avec ses espaces ouverts lumineux et son design haut de gamme, ce mini penthouse offre confort, fonctionnalité et style. Situé à quelques pas des cafés, des magasins et des attractions culturelles, ce bien allie luxe moderne et charme de l'un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem. Prix demandé : 10 900 000 nis.. link de visite virtuelle sur demande

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$5,52M
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,68M
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,99M
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$4,23M
Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$504,100
Vous regardez
Quartier résidentiel Mini penthouse
Jérusalem, Israël
depuis
$3,87M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Afficher tout Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Quartier résidentiel Projet nat 600 netanya
Netanya, Israël
depuis
$6,66M
Vivez l'Excellence à Netanya ! Mardochee Khayat a le plaisir de vous inviter à découvrir notre projet résidentiel d'exception, situé au cœur du quartier prisé de Nat 600 à Netanya. Profitez d'un emplacement privilégié, à quelques pas des plages grâce au nouvel ascenseur de la plage de l'Isl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$4,38M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM - PLEINE VUE MER GARANTIE A VIE Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à se…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,89M
À vendre ! Penthouse en duplex unique dans un immeuble boutique récemment préservé Emplacement de choix, à proximité de la rue Shenkin, en plein cœur de Tel Aviv La nouvelle ligne de tramway se trouve à seulement 2 minutes à pied 140 m² habitables 80 m² de rooftop privé Situé dans un im…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller