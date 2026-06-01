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Quartier résidentiel Grand 3 pieces pres de rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,20M
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ID: 37070
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaHashmonaim, 64

À propos du complexe

À vendre en exclusivité, dans un emplacement très recherché au cœur de la ville, au 64 rue Hashmonaim à proximité du boulevard Rothschild et à deux pas de la station de métro Habima au premier étage, côté rue environ 80 m², immeuble carré et fonctionnel à rénover appartement avec un fort potentiel Triple exposition présence d'un abri dans l immeuble

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Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
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