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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, calme, dans un immeuble neuf, neuf, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,05M
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7
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ID: 37841
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

À propos du complexe

Rue Nahalat Benyamin 116 A vendre En exclusivité Immeuble récent 2.5 pieces transformé en 2 pieces 50m2 avec balcon de 5m2 2ème étage Ascenseur Prix : 2950.000

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Tel-Aviv, Israël
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