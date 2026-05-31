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Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$12,425
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ID: 37713
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Rez-de-chaussée : salon, cuisine, terrasse, salle d'eau avec douche, buanderie. Pièce verrouillée pour effets personnels. 1er étage : suite parentale avec jacuzzi et douche, salle de bain supplémentaire, terrasse, 2 chambres avec accès à la terrasse. 2e étage : chambre à coucher, terrasse, salle de bain. 4 terrasses d'environ 100 m² au total. Surface : 260 m². Pas de charges de copropriété. Climatisation dans chaque pièce. Chauffe-eau solaire + électrique.

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Jérusalem, Israël
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