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Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim

Jérusalem, Israël
depuis
$3,373
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7
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ID: 37789
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! Dans le quartier très recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Magnifique appartement 4 pièces neuf et spacieux de 106 m², avec 11 m² de terrasse depuis le salon et une terrasse triangulaire depuis la chambre parentale avec vue grandiose orientée sud-ouest ! Un véritable coup de cœur : • Cuisine séparée haut de gamme • Chambre forte (mamad) • Suite parentale avec salle d'eau privative • Salle de bains supplémentaire • Chauffage au sol • Climatisation VRF individuelle dans chaque pièce • Système Smart Home • Parking souterrain privé • Cave Entrée immédiate.

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Jérusalem, Israël
Éducation
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