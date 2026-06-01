  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un immeuble neuf avec parking et mamad

Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un immeuble neuf avec parking et mamad

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,39M
;
3
Laisser une demande
ID: 36930
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shneur, 15

À propos du complexe

À vendre rue Zalman Shneur 11 dans le Lev Hair. À deux pas du centre commercial Dizengoff et de Bograshov, et à quelques minutes à pied de la mer ! Dans un immeuble neuf. L'appartement de vos rêves dans un emplacement idéal ! 3 pièces, 2 chambres dont un mamad. Ascenseur, balcon et parking ! Magnifique immeuble neuf avec un grand hall d'entrée. Au 2e étage avec ascenseur. Appartement de 3 pièces de 60 m² avec 5 m² de terrasse ensoleillée ! Façade ouverte, verdoyante et baignée de soleil. Agencement parfait et optimisation de l'espace. Un mamad et une autre chambre avec 2 grandes fenêtres. Parking privatif et local à vélos commun.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,53M
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$5,70M
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,83M
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$2,90M
Quartier résidentiel Rare à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,96M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,39M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,26M
Parfait comme premier achat / appartement de vacances / pied-à-terre. Magnifique 3 pièces refait à neuf, meublé et équipé situé à quelques pas de l'hôtel Hilton. Immeuble bien entretenu avec ascenseur
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$2,32M
PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NEUF DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Ashdod, Israël
depuis
$672,840
appartement neuf 4 pieces 100 m2 14m2 de terrasse immeuble neuf endroit centrale et en plein développement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller