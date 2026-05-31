  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$639,000
;
12
Laisser une demande
ID: 37746
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sérénité au quotidien Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec gardien permanent Accès contrôlé et environnement résidentiel calme Un cadre rassurant pour vous et vos proches, sans compromis sur votre indépendance Une vraie vie de voisinage, conviviale et chaleureuse Lobby luxueux, lieu de rencontres et d’échanges Synagogue au sein de la résidence, favorisant le lien communautaire Résidence à taille humaine, idéale pour créer des relations tout en respectant l’intimité de chacun Une autonomie totale, chez vous, pour toujours Appartements privés de 2 à 5 pièces, avec balcon ou grande terrasse Bien inscrit au Tabou : vous êtes pleinement propriétaire de votre logement Aucune obligation de services : vous choisissez librement ce dont vous avez besoin, quand vous le souhaitez Des services à la carte, selon vos envies Restaurant Salle de sport Soins médicaux et services d’accompagnement ➡️ Vous restez indépendant, tout en ayant des solutions à portée de main Un emplacement idéal Commerces et facilités à proximité immédiate À seulement 20 minutes du centre de Jérusalem Charges de copropriété réduites, un avantage rare pour une résidence de ce standing La combinaison parfaite entre sécurité, convivialité, confort et liberté. Un lieu de vie pensé pour aujourd’hui, et pour l’avenir.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Duplex à louer à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$7,810
Quartier résidentiel
Raanana, Israël
depuis
$4,59M
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,33M
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,69M
Vous regardez
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$639,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Afficher tout Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Quartier résidentiel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique – talpiot
Jérusalem, Israël
depuis
$52,820
NOUVEAUTÉ SUR LE MARCHÉ ! À louer rue Yad Haroutzim, au cœur du pôle commercial et d’affaires de Talpiot, avec un accès rapide aux principaux axes routiers. Situé dans un immeuble boutique calme et de qualité, avec un lobby accueillant, gardien, ascenseurs et parking souterrain avec possibi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,31M
LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel tr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamon jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamon jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamon jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamon jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,87M
Nouveau projet situé à Katamon Jérusalem proche de toutes facilités, commerces, restaurants, Canyon Hadar, proche d'Emek Refaim. Immeuble de 7 étages livrable en mars 2026. Pinoui/binoui, chauffage au sol, ascenseur de shabbat, parking, cave en option, intercom. Derniers appartements 4 pièce…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller