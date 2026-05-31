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Quartier résidentiel Bat yam: dans une tour de standing - 5 piÈces avec mamad - 131m²+14m² terrasse

Bat Yam, Israël
depuis
$1,78M
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10
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ID: 37686
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Dans une tour moderne de standing de Bat Yam 5 pièces dont 1 mamad Surface habitable 131m² Terrasse 14m² Au 20ème étage d'une tour luxueuse 2 places de parking 1 cave

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Bat Yam, Israël
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