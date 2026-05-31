  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer

Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,89M
;
7
Laisser une demande
ID: 37734
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Jabotinsky, 7

À propos du complexe

Nouvelle construction entre Gordon et Hilton. Copropriété de 7 étages avec 2 ascenseurs. Salle de gym dans l'immeuble. Standard haut de gamme. Cave privative de 12m2. Livraison décembre 2026. Garanties bancaires. Parfait comme 1er achat, appartement de vacances, pied-à-terre ou investissement.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement luxueux de 4 pièces dans le quartier neve hof - rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,38M
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un immeuble neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,39M
Quartier résidentiel Appartement au centre ville a louer - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$15,000
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$4,55M
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$1,11M
Vous regardez
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,89M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$2,90M
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Quartier résidentiel Villa de prestige à vendre à ashdod – quartier youd zayin, 2e ligne de mer
Ashdod, Israël
depuis
$2,80M
Rare sur le secteur : villa haut de gamme située dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Ashdod, à quelques pas de la plage, en deuxième ligne de mer. Une propriété pensée pour offrir confort, intimité et qualité de vie, idéale pour une famille ou pour une résidence d'exception. Surfa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Quartier résidentiel Bien d'exception face à la mer et à la plage de l'hôtel hilton, penthouse unique avec rooftop et piscine privée
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
À vendre, dans le vieux nord de Tel-Aviv, à quelques pas de la mer et de la plage du Hilton, exceptionnel penthouse de très grand standing avec vue mer imprenable. D'une superficie d'environ 300 m² (duplex), prolongé par 178 m² de terrasses, ce bien rare offre des volumes spectaculaires et u…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller