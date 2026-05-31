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Quartier résidentiel Penthouse kfar david - jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$10,65M
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9
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ID: 37639
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

À propos du complexe

Rue Yismach Melech, à Kfar David, somptueux penthouse baigné de lumière. Immense salon, terrasse de 250 m² avec une vue tout simplement spectaculaire sur la Vieille Ville et ses remparts. Grande salle à manger, cuisine ouverte moderne, 3 suites. Maison intelligente, 2 places de parking privées et cave.

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Jérusalem, Israël
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