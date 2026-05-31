  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking

Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,66M
;
2
Laisser une demande
ID: 37718
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David HaMelekh, 33

À propos du complexe

Immeuble neuf de construction haut de gamme. Emplacement premium proche de toutes commodités. Parking privatif souterrain inclus. Contactez-nous pour plus de renseignements.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement à rénover avec très grand potentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,78M
Quartier résidentiel Projet rue nahalat benyamin, a 20m de la coulee verte - forte opportunite pour investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,49M
Quartier résidentiel Nouveau projet en presale - rue kadoshei kaire - bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$2,23M
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m², kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$816,500
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,77M
Vous regardez
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,66M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bel appartement
Ascalon, Israël
depuis
$702,900
Un 4 pieces dans le quarie de Agamim terasse 90 m2 etat comme neuf
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Quartier résidentiel À vendre | magnifique 3 piÈces | rue calme et prestigieuse – À 2 minutes de la plage, tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,31M
À VENDRE | MAGNIFIQUE 3 PIÈCES | RUE CALME ET PRESTIGIEUSE – À 2 MINUTES DE LA PLAGE, TEL AVIV Situé dans une rue calme et prestigieuse à seulement 2 minutes à pied du Royal Beach, ce superbe appartement de 3 pièces est un véritable bijou. Niché au 1er étage surélevé d’un immeuble magnifiqu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,60M
En vente exclusive | 238, rue Ben Yehuda, Tel Aviv Dans un quartier calme ! Dans un emplacement très recherché, à quelques minutes de la mer et de la promenade, un appartement 2 pièces rénové et exceptionnel offrant un fort potentiel d'aménagement ▪️ 67 m² ▪️ 3e étage (galerie + 2) ▪️ Peti…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller