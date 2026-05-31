  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !

Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !

Hadera, Israël
depuis
$2,10M
;
6
Laisser une demande
ID: 37715
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Shahal

À propos du complexe

BZH ✨ Un programme neuf d’exception dans le quartier exclusif Weizman à Hadera ! Il y a les projets classiques… et il y a ceux qui redéfinissent les standards. Nous avons le plaisir de vous présenter un complexe boutique ultra exclusif de seulement 15 appartements, du promoteur réputé Towers, offrant une expérience de vie rare, alliant intimité, sérénité et élégance. ✨ Des appartements neufs de 3 pièces (environ 80 m2) rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons ! ✨ Seulement 3 étages, 5 appartements par étage, ✨ Une conception moderne et fonctionnelle, ✨ Un grand espace de vie lumineux, ✨ Une terrasse sans vis-à vis avec une vue dégagée, ✨ Des standards de construction et des matériaux de haute qualité, ✨ Une superbe cuisine moderne sur mesure, avec un plan de travail en marbre, ✨ Deux chambres à coucher, dont une suite, ✨ Deux salles d’eau, ✨ La climatisation incluse, ✨ Pièce sécurisée à l’étage, ✨ Un ascenseur, ✨ Une place de parking sous-terrain, ✨ Une livraison sous 4/6 mois BZH, ✨ La garantie légale du promoteur. Emplacement privilégié – l’un des meilleurs secteurs de Hadera, À seulement 5 minutes environ en voiture de la mer et du centre commercial Village, Espace commercial boutique en rez-de-chaussée, Construction neuve aux standards élevés À proximité de tout : commerces, écoles, synagogues, transports et accès rapides à la sortie de la ville. Ce n’est pas simplement un bien immobilier. C’est un art de vivre, pensé pour une clientèle exigeante en quête de qualité, de discrétion et d’un investissement sûr. Contactez-nous : RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$2,20M
Quartier résidentiel Face au lac
Ascalon, Israël
depuis
$692,250
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$6,08M
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,39M
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,72M
Vous regardez
Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !
Hadera, Israël
depuis
$2,10M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$11,90M
À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités. Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants. Nouve…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$3,65M
PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NEUF DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Afficher tout Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,38M
Projet Netivot Mardochée Khayat vous invite à découvrir la nouvelle prévente Appartements neufs à Netivot ! Découvrez notre projet exceptionnel situé dans un tout nouveau complexe à Netivot, où le confort et la modernité se rencontrent. Immeuble de 9 étages - Appartements de 4 pièces, d'u…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller