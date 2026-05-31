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Quartier résidentiel Appartement de rÊve À vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone piÉtonne

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
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ID: 37674
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin

À propos du complexe

Rue Nahalat Binyamin, au cœur du centre de Tel-Aviv, sur la partie piétonne et artistique. Quartier entre Carmel Market, Neve Tzedek et Rothschild, à pied de la plage. Immeuble classé et restauré. Appartement 3 pièces d'environ 60 m² + mirpeset 4 m². 1er étage (équiv. 2e), hauts plafonds, design soigné, ascenseur. Mamad à chaque étage. Stationnement nocturne résident (17h00–10h00). Prix demandé : 4 250 000 NIS. Idéal résidence principale ou pied-à-terre premium à Tel-Aviv.

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Tel-Aviv, Israël
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