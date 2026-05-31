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Quartier résidentiel Appartements à vendre à tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,42M
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3
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ID: 37625
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Magnifiques appartements neufs de 5 pièces 127 m². Ascenseurs. Terrasse de 12 m². Vue dégagée. Parking privé. Climatisation. À 10 mn à pied du tramway.

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Tel-Aviv, Israël
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