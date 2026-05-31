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Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer

Bat Yam, Israël
depuis
$1,92M
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10
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ID: 37606
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Jerusalem, 16

À propos du complexe

Dans une résidence de standing située en 2ᵉ ligne de mer à Bat Yam, à quelques pas du front de mer et à proximité immédiate de Tel Aviv, découvrez ce superbe appartement neuf, jamais habité, bénéficiant de la garantie du promoteur. Situé au 28ᵉ étage, l’appartement offre une vue mer panoramique totalement dégagée avec une exposition nord-ouest, idéale pour profiter d’une belle luminosité tout au long de la journée. Caractéristiques du bien 135 m² habitables Terrasse de 15 m² 4 pièces 3 WC 2 salles de bain Mamad (pièce sécurisée) Cuisine haut de gamme avec grand îlot central et plaque de cuisson intégrée Nombreux rangements Séjour spacieux et lumineux Prestations Gardien 24h/24 et 7j/7 2 places de parking Cave Emplacement À seulement quelques minutes à pied du tramway (ligne du Tel Aviv Light Rail), accès rapide à Tel Aviv, proche des plages, commerces, restaurants, cafés et de toutes les commodités du centre-ville.

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Bat Yam, Israël
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