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Quartier résidentiel Projet raanana centre-ville

Raanana, Israël
depuis
$4,45M
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ID: 37061
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    HaMaapilim

À propos du complexe

Projet HaGalil Raanana Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana, un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : • Des meilleures écoles • Du centre-ville & commerces • Des parcs et espaces verts • Des transports et services du quotidien 3 Immeubles Boutique de Standing Architecture contemporaine | Résidences intimistes | Finitions luxueuses Appartements d'exception : • 2 pièces • 3 pièces • 4 pièces • 5 pièces Un cadre de vie recherché par les familles israéliennes & francophones. Pourquoi investir ici ? • Adresse de prestige à Raanana • Projet à forte valeur patrimoniale • Qualité constructeur irréprochable • Forte demande à la location comme à la revente

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Raanana, Israël
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