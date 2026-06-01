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Quartier résidentiel Superbe 2 pièces avec mamad et parking devant le parc hayarkon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,70M
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8
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ID: 36978
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bavli, 47

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité ! Au 47 rue Bavli, à deux pas du parc Hayarkon. Une rue calme, verdoyante et centrale dans le quartier prisé de Bavli. Dans un programme immobilier neuf de standing, disponible à l'été 2026 ! Un appartement 2 pièces fonctionnel et lumineux 55 m² + terrasse ensoleillée de 8,5 m² avec vue dégagée sur l'ouest Avec mamad Au 5ème étage (ascenseur) Exposition ouest et sud Parking souterrain

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Tel-Aviv, Israël
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