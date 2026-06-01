  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 3, 5 pièces à tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon

Quartier résidentiel 3, 5 pièces à tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,31M
01/06/2026
$2,31M
31/05/2026
$2,31M
;
3
Laisser une demande
ID: 37117
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 31

À propos du complexe

Appartement neuf dans un charmant immeuble idéalement situé proche du parc Hayarkon et à 400 m de la plage. Au cœur de la ville dans une rue calme à 2 pas des commerces et du métro. 3,5 pièces, 90 m² habitables, mirpeset de 7 m². Finitions haut de gamme, chauffage au sol, climatisation VRF. Possibilité d'avoir un parking dans l'immeuble.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement très spacieux à deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$854,400
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$4,37M
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces à côté de kikar hamedina au calme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,60M
Quartier résidentiel Projet neuf centre-ville netanya
Netanya, Israël
depuis
$3,17M
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,37M
Vous regardez
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,31M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – bien d'exception, unique sur le marché
Quartier résidentiel À vendre – bien d'exception, unique sur le marché
Quartier résidentiel À vendre – bien d'exception, unique sur le marché
Tel-Aviv, Israël
depuis
$17,80M
À vendre – Bien d'exception, unique sur le marché Quartier American Colony – Tel Aviv–Jaffa Dans un immeuble de très haut standing avec cour intérieure, salle de sport et salle de ping-pong, découvrez un appartement absolument unique, offrant un calme total et une vue panoramique spectacul…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$2,57M
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,37M
Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller