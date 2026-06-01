  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bet Shemesh
  4. Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,78M
01/06/2026
$1,78M
31/05/2026
$1,78M
;
2
Laisser une demande
ID: 37300
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Bet Shemesh

À propos du complexe

Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle, proche du matnas et de tous commerces, d'un country club et d'une piscine, avec au bas des immeubles une synagogue. La clientèle sera constituée essentiellement de clients venant de l'étranger. Livrable fin octobre 2026. 3 immeubles de 8 étages avec des appartements de 3 à 5 pièces, des rez-de-jardin ainsi que des penthouses. Seulement 3 appartements par étage. 3 pièces 83m2, terrasse de 15m2 à 23m2, parking et cave. Prix : de 2 200 000 sh à 2 300 000 sh. 4 pièces 103m2, terrasse de 20 à 27m2, parking et cave. Prix : de 2 600 000 sh à 2 700 000 sh. 5 pièces 123m2, 2ème étage, terrasse de 22m2, parking et cave. Prix : 3 000 000 sh. 5 pièces rez-de-jardin duplex 150m2, jardin de 175m2. Prix : à partir de 5 000 000 sh. Face au parc : 5 pièces 140m2 avec 2 terrasses de 35m2 et 40m2. Prix : 3 500 000 sh. Penthouses avec vue sur le parc : 7 pièces 190m2, 8ème avec 65m2 de terrasse. 6 pièces 154m2, 9ème avec 25m2 de terrasse. 6 pièces 156m2, 6ème avec 45m2 de terrasse (2 master et 4 toilettes). Prix : à partir de 5 000 000 sh.

Localisation sur la carte

Bet Shemesh, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$986,832
Quartier résidentiel Penthouse 5 pièces 210m², 17ème bayit vegan jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,31M
Quartier résidentiel Un vrai avantage : permis validé et structure déjà en place
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$5,25M
Quartier résidentiel À vendre | appartement 4 piÈces À kiryat sanz – rue yehuda hanassi - netanya
Netanya, Israël
depuis
$875,760
Quartier résidentiel Jardin et douceur de vivre
Jérusalem, Israël
depuis
$4,90M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,78M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,21M
Projet exclusif situé sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, combinant charme local et standing moderne. Réalisé par la société Gorel et conçu par Lior Ben Dov Architects, avec un haut niveau d’exigence et de finitions. Caractéristiques clés : Architecture élégante et plans optim…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$445,000
sublime deux pieces haut standing avec vue mer tout simplement a visiter terrasse souccah piscine etc... le top
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$4,40M
Projet Givat Shmouel – Le Petit Neuilly de Tel Aviv Mardochée Khayat vous présente un projet d’exception, situé dans l’un des quartiers les plus prisés du centre d’Israël. Un emplacement stratégique au cœur de Givat Shmouel, à proximité immédiate des synagogues, des commerces et des axes r…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller