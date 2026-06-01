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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble

Raanana, Israël
depuis
$1,35M
01/06/2026
$1,35M
31/05/2026
$1,35M
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4
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ID: 37093
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    rhbt byt hknst

À propos du complexe

Appartement de 5 pieces avec terrasse parking et cave. terrasse de 10 m2. jolie cuisine ouverte .immeuble renove avec mamad. centre ville proche synagogue du Rav Pinto a 2 pas d arouza mais calme . Rue a sens unique.

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Raanana, Israël
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