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Quartier résidentiel Affaire. prévoir rénovation complète. superbe localisation.

Raanana, Israël
depuis
$2,46M
01/06/2026
$2,46M
31/05/2026
$2,45M
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ID: 37113
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Yigael Yadin

À propos du complexe

Cottage de 8,5 pièces avec un énorme potentiel. Face à un parc. Rue à sens unique. Quartier calme. Grand sous-sol.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
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