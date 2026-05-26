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Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces idéalement placé

Jérusalem, Israël
depuis
$12,000
;
9
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ID: 36873
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Tahon

À propos du complexe

Magnifique 5 pieces spacieux disponible à la location, situé sur Kiryat yovel dans une tour neuve ( 2 ans ) étage élevé apportant une luminosité hors norme ainsi qu'une vue panoramique incroyable, chambre parentale , mamad , climatisation centrale , chauffage au mur , inclut également 2 parking et une cave privée Appartement de qualité, proche des commerces et des bus ainsi qu'à 3 minute à pied du tramway

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Jérusalem, Israël
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