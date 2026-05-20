  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netivot
  4. Quartier résidentiel Projet netivot idéal investisseur

Quartier résidentiel Projet netivot idéal investisseur

Netivot, Israël
depuis
$1,88M
;
9
Laisser une demande
ID: 36848
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Yitzhak Shamir

À propos du complexe

Projet Netivot Mardochee Khayat vous invite a decouvrir la nouvelle prevente Appartement neufs à Netivot ! Découvrez notre projet exceptionnel situé dans un tout nouveau complexe à Netivot, où le confort et la modernité se rencontrent. Immeuble de 9 étages - Appartements de 4 pièces, d'une superficie de 101 m², plus 15 m² supplémentaires. - Inclus : cave et parking. Immeuble de 5 étages - Appartements de 3 pièces, d'une superficie de 80 m², plus 15 m² supplémentaires. - Inclus : cave et parking. Conditions de vente - Prix fixes et définitifs, sans indexation. - Facilité de paiement : 20% à la réservation et le reste à la remise des clés. - Garantie bancaire incluse. Un quartier en plein essor : Le Negev est en pleine expansion avec des infrastructures en développement, notamment un train reliant Tel Aviv et Jérusalem en moins de 40 minutes. Profitez d'un tout nouveau parc artificiel idéal pour les balades, ainsi que de la construction de nouvelles écoles et d'une synagogue. Venez vivre dans la ville des Tsadikim !

Localisation sur la carte

Netivot, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$803,700
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,45M
Quartier résidentiel Appartement à vendre à tel aviv - kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,60M
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,97M
Quartier résidentiel 4 pièces neuf avec double terrasse et vue panoramique – mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$3,249
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet netivot idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,88M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel
Quartier résidentiel
Raanana, Israël
depuis
$4,59M
rojet de luxe à Ra’anana, en construction et avec toutes les garanties. Seulement 20 % à payer jusqu’à la livraison. Projet comprenant une piscine, une salle de sport, une salle de cinéma et des boutiques de luxe. Large choix d’appartements et de penthouses à des prix de prévente exceptionne…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Quartier résidentiel Projet rue yekhezkel * residence de prestige au cŒur du nord ancien de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,67M
Nouveau projet résidentiel immeuble boutique de 7 étages, haut de gamme situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Tel-Aviv, À distance de marche se trouvent le port de Tel-Aviv, la marina, les plages, le parc Yarkon, Gan Ha’Atsmaout, la place Dizengoff ainsi qu’un large choix de c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem
Quartier résidentiel Appartement à louer à keter david - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$5,130
Rue George Washington (Keter David) Appartement de 4 pièces – 120 m² 4ᵉ étage sur 8 Entièrement meublé haut de gamme Spacieux et lumineux Parking Balcon cachère pour Soukka Débarras Arnona annuelle : 9 200 NIS Charges de copropriété : 2 400 NIS par mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller