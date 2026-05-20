  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Harish
  4. Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement

Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement

Harish, Israël
depuis
$1,17M
;
9
Laisser une demande
ID: 36784
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Harish

À propos du complexe

PROJET HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commerces, ce projet inclura également une galerie commerciale implantée dans le meilleur quartier de la ville. Harish, à seulement 45 minutes de Tel Aviv, 40 minutes de Haïfa et 30 minutes de Kfar Saba et Raanana, est aujourd’hui la ville la plus jeune et la plus prometteuse d’Israël. Nichée au milieu de forêts naturelles et bénéficiant d’un accès direct à l’autoroute, elle compte actuellement 20 000 habitants et atteindra 60 000 d’ici 2026. Le projet en détail : Un complexe moderne de 7 étages, dont la livraison est prévue dans 5 ans. Uniquement des appartements 2 pièces au-dessus de la galerie commerciale : Conditions de paiement ultra avantageuses pour nos premiers clients : 7 % à la signature du contrat 18 % à l’obtention du permis 49 % 6 mois avant à la remise des clés 26% 1 mois avant la remise des clefs Ne ratez pas cette opportunité unique !

Localisation sur la carte

Harish, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israël
depuis
$11,90M
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Jérusalem, Israël
depuis
$2,907
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem du 3 au 6 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,01M
Quartier résidentiel Appartements à vendre à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,37M
Quartier résidentiel Penthouse dans un immeuble bauhaus rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,80M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,17M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Quartier résidentiel Appartement d'exception 5 pièces avec prestations haut de gamme – tour shalem, rue yafo
Jérusalem, Israël
depuis
$23,000
Situé au cœur de Jérusalem, dans la prestigieuse tour Shalem sur la rue Yafo à l'angle de HaTurim, cet appartement d'exception de 150 m² offre un cadre de vie à la fois central et raffiné. Il se compose de quatre chambres à coucher, dont une superbe suite parentale avec salle de bains attena…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,14M
PROJET HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commer…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$1,13M
Appartement d'exception à Ashdod – Quartier Youd Bet Situé rue Shevet Naftali, dans l'un des secteurs les plus recherchés d'Ashdod, découvrez ce spacieux appartement de 152 m² transformé de 5 pièces en un élégant 4 pièces offrant de très beaux volumes et une distribution idéale pour une vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller