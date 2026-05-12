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Quartier résidentiel Appartement a vendre a tel aviv - kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,60M
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8
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ID: 36571
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

À propos du complexe

Appartement situé dans le quartier prestigieux de Kikar Hamedina à Tel Aviv, dans un petit immeuble calme. Appartement lumineux et spacieux, entièrement meublé (possibilité de retirer les meubles). Abri/miklat dans l’immeuble. 85 m² enregistrés 104 m² en surface réelle 4 pièces 2 salles de bain 3ème étage Ascenseur Arnona : 550 ₪ Charges de copropriété (Vaad Bayit) : 300 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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