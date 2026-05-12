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Quartier résidentiel Grand 3p avec potentiel

Jérusalem, Israël
depuis
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Quartier résidentiel Grand 3p avec potentiel
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ID: 36566
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shoshana Polyakov, 17

À propos du complexe

Rehov Chochana, au coeur du quartier Kiryat Moché, dans un environnement résidentiel calme, proche des synagogues et établissements scolaires, connecté au centre-ville grâce au tram, grand 3P de 90 m² comprenant deux balcons fermés, deux WC, orientations sud et ouest. Possibilité de le transformer facilement en 4P. Petit immeuble de 3 étages ; Parking attenant à l'immeuble selon les places disponibles ; grand miklat au RDC. Potentiel : l'appartement recevra une extension de 37 m², cave et parking privés dans le cadre du Pinouy Binouy qui démarre ! En excusivité, affaire à ne pas manquer !

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Jérusalem, Israël
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