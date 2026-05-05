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Quartier résidentiel Nouveau à tsfat (safed) plus qu’un lieu de vie… un héritage

Safed, Israël
depuis
$1,78M
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10
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ID: 36244
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Sous-district de Safed
  • Ville
    Safed
  • Adresse
    Kikar Edmond Safra

À propos du complexe

Une adresse d’exception au cœur d’une terre biblique Vivre ici, ce n’est pas seulement choisir un appartement…?C’est s’inscrire dans une histoire millénaire. Situé sur les hauteurs de Tsfat (Safed), au cœur de la Galilée, ce projet s’ancre dans le territoire biblique de la tribu de Neftali — une terre décrite comme bénie, abondante et baignée de lumière. Chaque matin, vous vous réveillez au sommet d’un écrin naturel, où la nature s’exprime dans toute sa splendeur.?L’air pur des montagnes, les paysages verdoyants à perte de vue et le calme absolu créent une atmosphère unique, propice à un art de vivre rare et privilégié. Un projet pensé comme une œuvre d’exception Appartements spacieux de 3, 4, 5 et 6 pièces, rez-de-jardin ouverts sur la nature, et penthouses prestigieux aux vues panoramiques — chaque bien a été conçu avec une exigence absolue. De larges ouvertures prolongent les espaces de vie vers l’extérieur et offrent un spectacle naturel permanent, où la lumière et le paysage deviennent partie intégrante de votre quotidien. Une opportunité rare La demande à Tsfat et dans toute la Galilée est extrêmement forte, alors que l’offre de biens disponibles reste très limitée.?Les appartements à vendre sont rares, ce qui entraîne mécaniquement une pression à la hausse sur les prix. Acheter aujourd’hui dans ce programme neuf, c’est se positionner avant les autres sur un marché où les opportunités disparaissent rapidement. Des conditions financières exceptionnelles — effet levier maximal Aujourd’hui, vous pouvez sécuriser un bien à partir de 1 585 000 ?…?avec seulement 15 % à payer maintenant. Le reste ??85 % dans 4 ans, à la livraison. Sans indexation.?Sans augmentation de prix.?Sans pression financière. Concrètement :?Soit 293 109 ? (environ 80 000 €), frais d’agence et d’avocat inclus. Vous bloquez le prix aujourd’hui dans un marché en tension, pendant que les prix peuvent monter… sans que vous payiez plus. C’est un effet levier rare :?• Apport réduit aujourd’hui?• Potentiel de valorisation élevé demain Plus qu’un achat — une décision stratégique Exemple d’appartements : Appartement 3 pieces 75m2 + 8m2 balcon a partir de 1 585 000 shekels Appartement 4 pieces 104m2 +13m2 balcon a partir de 1 750 000 shekels Appartement 5 pieces 120m3 +13m2 balcon a partir de 1 850 000 shekels Ce type d’opportunité est rare sur le marché.?Elle combine emplacement, qualité de vie et conditions financières exceptionnelles. Ce n’est pas un bien que l’on compare… c’est une opportunité que l’on saisit.

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Safed, Israël
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