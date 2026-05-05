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Quartier résidentiel Bon emplacement

Jérusalem, Israël
depuis
$1,42M
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ID: 36512
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

À propos du complexe

Au cœur du quartier de Baka, rue Mekor Chaim. Appartement 4 pcs de 100 m² dans un immeuble de haut standing, 1er etage avec balcon et ascenseur, comprenant un parking et une cave.

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Jérusalem, Israël
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