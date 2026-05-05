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Quartier résidentiel Excellent emplacement

Ascalon, Israël
depuis
$500,240
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ID: 36429
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Zin

À propos du complexe

Nous proposons actuellement un programme exceptionnel à Ramot Yoram – Netivot, un quartier en pleine expansion qui allie qualité de vie, nature et confort moderne. Ce que propose le projet : • Appartements 3 à 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin • Prix attractifs : à partir de 1,320,000 ₪ • Finitions haut de gamme : carrelage 80x80, cuisine équipée, volets électriques, climatisation centrale, etc. • Cadre de vie idéal : parcs, écoles, synagogues, commerces, accès direct à la gare C'est un projet parfait pour vivre ou investir dans un quartier prometteur. Souhaitez-vous recevoir la brochure ou échanger quelques minutes par téléphone ? Bien cordialement, Aaron Bitton Panorama 770

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Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
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