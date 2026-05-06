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Quartier résidentiel Superbe appartement de 4 pièces comme neuf en bord de mer de hadera, à givat olga !

Hadera, Israël
depuis
$2,63M
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ID: 35683
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaNegev

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, dans un immeuble neuf de haut standing, sur la rue Mena'hem Begin, un produit exceptionnel, à proximité à pied de la mer ! - Un appartement design de 4 pièces de 107 m², seul à l'étage ! - Étage 7/9, - Un espace de vie ensoleillé, orienté Sud-Ouest, - Une cuisine moderne sur mesure avec son îlot central, - Une belle terrasse de 14 m², avec vue sur mer !!! - Une suite parentale luxueuse avec des placards intégrés et une salle d'eau, - 2 chambres supplémentaires dont une sécurisée, - Au total deux belles salles d'eau et deux toilettes, - Ascenseur, climatisation, - Une cave privée, - 2 places de parking ! - Un superbe lobby. Situé à proximité à pied de la mer, du prestigieux hôtel Jacob's, du village commercial Moul Ha'Hof, des synagogues, de la gare de train et des axes routiers. Il est magnifique ! Une excellente opportunité d'investissement dans un emplacement recherché, surtout vu la prochaine construction de la Tayelet ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence 313736.

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Hadera, Israël
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