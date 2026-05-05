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Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme

Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
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ID: 36414
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Degel Reuven, 9

À propos du complexe

EXCLUSIVITÉ – Appartement lumineux et spacieux ! ???? Baron Hirsch, quartier Kiryat Moshe, Jérusalem ✨ Neuf, neuf, neuf ! ✨ À vendre : magnifique appartement de 5 pièces, après l’agrandissement du projet TAMA 38. Superficie : 93 m² brut + terrasse Sukkah Appartement lumineux avec 3 expositions Spacieux et bien agencé Quartier calme et agréable Ascenseur. Un bien rare dans un cadre paisible ! Contactez-nous pour plus d’informations et une visite.

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Jérusalem, Israël
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