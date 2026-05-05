  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel En plein cœur de bait vagan - ramat sharet

Quartier résidentiel En plein cœur de bait vagan - ramat sharet

Jérusalem, Israël
depuis
$1,38M
;
3
Laisser une demande
ID: 36520
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Mutsafi, 6

À propos du complexe

Voici le nouveau projet sur Bait Vagan limitrophe Ramat Sharet. - Dans la nouvelle phase, vous profiterez d'un excellent emplacement au cœur du quartier, d'une topographie optimale et d'une connexion entre un environnement urbain, des espaces verts, des parcs à proximité et une vue panoramique époustouflante sur Jérusalem. - Une résidence de 2 belles tours de 19 étages avec des prestations de haut niveau, lobby prestigieux avec hauteur sous plafond, salle de sport entièrement équipée, et salon d'affaires. - Grand choix d'appartements allant de 3, 4 et 5 pièces au penthouse. Tous les appartements sont équipés d'une climatisation VRF, + chauffage par le sol, volets électriques, vitrage isolant etc. Échéancier très flexible ; Livraison 48 mois.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,50M
Quartier résidentiel Bonne opportunité
Ascalon, Israël
depuis
$628,680
Quartier résidentiel Projet neuf guivat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$4,15M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces à vendre rue bograshov à tel-aviv, emplacement très central à 2 minutes à pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
Vous regardez
Quartier résidentiel En plein cœur de bait vagan - ramat sharet
Jérusalem, Israël
depuis
$1,38M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar dizengoff, frishman et la mer avec parking
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar dizengoff, frishman et la mer avec parking
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar dizengoff, frishman et la mer avec parking
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar dizengoff, frishman et la mer avec parking
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar dizengoff, frishman et la mer avec parking
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar dizengoff, frishman et la mer avec parking
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à côté de kikar dizengoff, frishman et la mer avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,90M
À vendre en exclusivité, Dans le quartier le plus animé du centre-ville À proximité de la place Dizengoff Au 1, rue Frug, immeuble très recherché Immeuble bien entretenu avec code et abri Au 5e étage Appartement de 84 m², 3 pièces 1 douche et 2 WC Exposition nord-sud Très lumineux Ascenseu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$618,540
Un beau 4 pièces avec vue mer dans un bel immeuble
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Afficher tout Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Quartier résidentiel Bat yam résidentiel très haut de gamme
Bat Yam, Israël
depuis
$2,30M
LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison fin 2029 Plage : environ 700–800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel très…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller