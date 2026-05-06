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Quartier résidentiel Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,732
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ID: 36089
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ahad HaAm, 25

À propos du complexe

Immeuble de standing neuf à 2 minutes de Rothschild. Finitions très haut de gamme. Grand 3 pièces avec grand balcon. Ascenseur + parking + mamad. Cuisine complètement équipée / 2 toilettes. Disponible immédiatement.

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Tel-Aviv, Israël
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