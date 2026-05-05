  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$4,732
;
5
Laisser une demande
ID: 36365
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Rashi, 109

À propos du complexe

Au cœur du quartier recherché de Mekor Baruch à Jérusalem, cet appartement spacieux de 110 m² offre un cadre de vie confortable et paisible, idéal pour une famille. Situé au 3ᵉ étage avec ascenseur, il bénéficie d’une belle luminosité et d’une atmosphère calme. L’appartement se compose de 5 pièces bien agencées, dont une suite parentale, d’une cuisine indépendante fonctionnelle avec accès direct à une agréable terrasse de 8 m², parfaite pour les repas du quotidien. Les espaces sont généreux et pratiques, dans un état convenable permettant une installation immédiate. Un bien rare à la location, alliant surface, confort et emplacement central. Rue Rachi 109, Jérusalem Loyer : 14000₪ Disponible immédiatement

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Givat shmuel : opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$1,23M
Quartier résidentiel Espaces de bureaux givat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$876,096
Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$3,65M
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,732
Vous regardez
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,732
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon neuf avec ascenseur et parking proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,67M
Superbe emplacement en plein cœur de Tel Aviv, Gordon / Ben Gourion. Immeuble neuf avec ascenseur et parking. 67m2 + 12m2 de terrasse. Parfait pour un premier achat ou investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Très bon produit d'investissement ou pied-à-terre
Quartier résidentiel Très bon produit d'investissement ou pied-à-terre
Quartier résidentiel Très bon produit d'investissement ou pied-à-terre
Quartier résidentiel Très bon produit d'investissement ou pied-à-terre
Quartier résidentiel Très bon produit d'investissement ou pied-à-terre
Afficher tout Quartier résidentiel Très bon produit d'investissement ou pied-à-terre
Quartier résidentiel Très bon produit d'investissement ou pied-à-terre
Ascalon, Israël
depuis
$466,440
Excellent produit d'investissement, taux de non occupation 0%. Emplacement central, immeuble récent
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$8,94M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jérusalem Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor Votre nouvelle vie commence ici Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques mi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller