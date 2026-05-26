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Quartier résidentiel Nouvelle résidence de haut standing a la marina d'ashdod

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05/05/2026
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ID: 36315
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Egoz

À propos du complexe

Nouveau programme immobilier a la Marina d'Ashdod. Résidence de luxe de 5 étages face au lac, aux bateaux : Appartement loft 5 pièces en rez de jardin avec piscine privée, appartement 5 pièces vue mer, ainsi que Penthouse de plein pied, vue mer panoramique avec piscine privée Tivour Building Ashdod Tel (Israel) 054 63 99 865 Dov Uzan Tel (France) 07 57 99 03 58 Serge Touitou

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Ashdod, Israël
Loisirs

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