  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²

Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²

Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
;
5
Laisser une demande
ID: 36291
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

À propos du complexe

Petit immeuble avec seulement 6 résidents, ascenseur et parking privé. Appartement 4 pièces – 100 m² avec terrasse de 56 m² et jardin privé de 96 m² inscrit au cadastre (Tabou). 3 orientations, grand salon lumineux avec grande cuisine, 3 toilettes, pièce Mamad, suite parentale avec salle de douche, climatisation. ? 2 places de parking En plus, l'appartement comprend une unité indépendante d'environ 35 m² (2,5 pièces) avec salle de douche et cuisine. Accès direct depuis le jardin à l'unité. ⚠️ Appartement à rénover en partie

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne occasion, clair, endroit calme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$2,67M
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jérusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$811,200
Quartier résidentiel Très bien entretenu, avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$605,020
Vous regardez
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Afficher tout Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$845,000
penthouse 5 pcs 127 m+ 60 m2 de terrasse 2 parking petit immeuble plein pied rue calme
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
Nouveau projet Ramat Sharet Jérusalem, limite Beit Vegan. Composé de 2 immeubles de 19 étages et au-dessus d'un immeuble de 7 étages, comprenant de nombreux commerces au rez-de-chaussée, une immense terrasse-jardin, 3 ascenseurs chacun (dont 2 de shabbat), beit knesset, salle de sport... Li…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$3,89M
Projet U Bat Yam Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet à Bat Yam : Les Tours U Un projet d’exception au cœur de Ramat HaNasi Bienvenue aux Tours U, deux tours majestueuses de 31 étages, accompagnées d’un complexe commercial et de loisirs qui deviendront bientôt l’icône de Bat Y…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller