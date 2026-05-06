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Une adresse d’exception au cœur d’une terre biblique Vivre ici, ce n’est pas seulement choisir un appartement…?C’est s’inscrire dans une histoire millénaire. Situé sur les hauteurs de Tsfat (Safed), au cœur de la Galilée, ce projet s’ancre dans le territoire biblique de la tribu de Neftali —…
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