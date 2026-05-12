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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bon emplacement, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, neuf, projet de qualité

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Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, bon emplacement, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, neuf, projet de qualité
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ID: 36172
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Vous recherchez un projet neuf a netanya a deux pas de la mer et du fameux Kikar Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson Proximité de tout Caractéristiques du projet Le projet Bellinsson est construit sur plusieurs dunam Les prestigieux immeubles résidentielle seront entourée de jardins et de parc de jeux privé à la résidence Le projet Bellinssonrespect toutes les normes écologiques et économiques Un magnifique lobby d une hauteur de 6 mètres de haut Celui ci présentera un poste de garde et une décoration réalisée par un désigner 3 ascenseurs luxueux ultra rapides et moderne Le projet est accompagné d une Garantie Caractéristiques de l’appartement Appartement de 5 pièces d’une surface de 124m2 plus une terrasse de 16m2 Appartement de 5 pièces d’une surface de 135 m2 plus une terrasse de 22m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Appartement vendu avec place de parking Livraison Juin 2028

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Netanya, Israël
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