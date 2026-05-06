  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe

Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe

Bat Yam, Israël
depuis
$811,200
;
9
Laisser une demande
ID: 35974
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Kokis

À propos du complexe

Appartement à rénover 4 pièces 105m² + balcon 15m² avec vue dégagée. Possibilité de transformation en 5 pièces. Étage 5 sur 8 avec ascenseur. 300 mètres de la mer et 400 mètres du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv en 12 minutes. Excellent investissement locatif (valeur locative estimée à 5.000NIS/mois).

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$912,600
Quartier résidentiel Immeuble neuf 4 pièces + terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,66M
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$794,300
Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,33M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement À vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchÉe
Bat Yam, Israël
depuis
$811,200
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Quartier résidentiel Investissement - herzliya
Herzliya, Israël
depuis
$943,020
Appartement de 4 pièces proche de l'université de Reichman. Miklat dans l'immeuble. Situé dans une rue très agréable. Parfait pour un premier achat ou pour un investissement. Très demandé en location
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement lumineux de 3 pièces avec terrasse soucca. nouvelle exclusivité d'un bel appartement récent dans le quartier calme et religieux shimshon à hadera !
Quartier résidentiel Appartement lumineux de 3 pièces avec terrasse soucca. nouvelle exclusivité d'un bel appartement récent dans le quartier calme et religieux shimshon à hadera !
Quartier résidentiel Appartement lumineux de 3 pièces avec terrasse soucca. nouvelle exclusivité d'un bel appartement récent dans le quartier calme et religieux shimshon à hadera !
Quartier résidentiel Appartement lumineux de 3 pièces avec terrasse soucca. nouvelle exclusivité d'un bel appartement récent dans le quartier calme et religieux shimshon à hadera !
Quartier résidentiel Appartement lumineux de 3 pièces avec terrasse soucca. nouvelle exclusivité d'un bel appartement récent dans le quartier calme et religieux shimshon à hadera !
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement lumineux de 3 pièces avec terrasse soucca. nouvelle exclusivité d'un bel appartement récent dans le quartier calme et religieux shimshon à hadera !
Quartier résidentiel Appartement lumineux de 3 pièces avec terrasse soucca. nouvelle exclusivité d'un bel appartement récent dans le quartier calme et religieux shimshon à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$1,79M
BZH Situé rue Hanevel dans le quartier religieux recherché, au sein d'un immeuble moderne, un petit bijou ! RE/MAX Hadera vous propose un appartement de 3 pièces lumineux à la vente. Caractéristiques : - Appartement spacieux de 3 pièces de 80 m² - Terrasse Soucca de 18 m² avec vue dégagée …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 2 pièces + balcon neuf proche mer
Quartier résidentiel 2 pièces + balcon neuf proche mer
Quartier résidentiel 2 pièces + balcon neuf proche mer
Quartier résidentiel 2 pièces + balcon neuf proche mer
Quartier résidentiel 2 pièces + balcon neuf proche mer
Afficher tout Quartier résidentiel 2 pièces + balcon neuf proche mer
Quartier résidentiel 2 pièces + balcon neuf proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Nouvelle construction entre Gordon et Hilton. Copropriété de 7 étages avec 2 ascenseurs. Salle de sport dans l'immeuble. Standing haut de gamme. Cave privative de 12m2. Livraison décembre 2026. Garanties bancaires. Parfait comme premier achat, appartement de vacances, pied-à-terre ou investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller