  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À proximité de la mer et de la plage du hilton, magnifique appartement meublé 4 pièces, entièrement rénové avec des matériaux de haute qualité, neuf, avec parking standard.

Quartier résidentiel À proximité de la mer et de la plage du hilton, magnifique appartement meublé 4 pièces, entièrement rénové avec des matériaux de haute qualité, neuf, avec parking standard.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
;
6
Laisser une demande
ID: 35526
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 155

À propos du complexe

À vendre, à quelques minutes à pied de la mer et à proximité de l’hôtel Hilton, dans le vieux nord de Tel-Aviv : magnifique duplex de 4 pièces, d’une superficie de 118 m² avec une terrasse de 20 m². Appartement au standard le plus luxueux, entièrement neuf, avec parking standard. Entièrement meublé, y compris tout le mobilier et les appareils électroménagers de marque Miele, et bien plus encore. Prix sur demande. Pour plus de détails en privé, Aya

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$765,000
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,08M
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon + parking
Ramat Gan, Israël
depuis
$907,800
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
Vous regardez
Quartier résidentiel À proximité de la mer et de la plage du hilton, magnifique appartement meublé 4 pièces, entièrement rénové avec des matériaux de haute qualité, neuf, avec parking standard.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Quartier résidentiel Bat yam tres bel appartement neuf 2eme ligne de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$2,45M
Appartement 4 pièces en 2ᵉ ligne de mer à Bat Yam Situé à proximité de l’avenue Ha’Atsmaout, dans un quartier très recherché de Bat Yam, à deux pas du Tramway, Supermarchés et commerces, Plage et bord de mer, Synagogues, Parcs pour enfants... Surface de 95 m² habitables + Balcon de 12 m².…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 5 piÈces À 1min du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 piÈces À 1min du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 piÈces À 1min du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 piÈces À 1min du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 piÈces À 1min du lac
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 5 piÈces À 1min du lac
Quartier résidentiel Superbe 5 piÈces À 1min du lac
Ascalon, Israël
depuis
$714,000
Appartement 5 pièces dans petit immeuble à 1 minute du lac, 1er étage, 2 terrasses, très investi
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin 3 pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$6,00M
Appartement 3 pièces de 90m² avec jardin de 80m² situé à la jonction de deux quartiers principaux : Abu Tor - Le côté est de la route d'Hébron à cette hauteur appartient au quartier d'Abu Tor (un quartier mixte connu pour ses maisons de caractère et ses vues sur la vieille ville). Baka (Geul…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller