  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Bat Yam, Israël
depuis
$2,32M
;
2
Laisser une demande
ID: 35342
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/04/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

PRE VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NEUF DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Ashdod, Israël
depuis
$1,16M
Quartier résidentiel Habiter a ir yamim haradasha
Netanya, Israël
depuis
$2,86M
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$13,00M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces bien situer
Ashdod, Israël
depuis
$1,70M
Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,05M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israël
depuis
$2,32M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur
Quartier résidentiel Petit bijou ! 3 pièces refait à neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
Parfait comme premier achat / appartement de vacances / pied-à-terre. Magnifique 3 pièces refait à neuf, meublé et équipé situé à quelques pas de l'hôtel Hilton. Immeuble bien entretenu avec ascenseur
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Quartier résidentiel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux très recherché sur givat shaoul
Jérusalem, Israël
depuis
$5,694
Nouvellement disponible à la location dans le projet recherché et luxueux de la "Migdal Hanesharim", avec un hall d'entrée somptueux, un gardien à l'entrée et un parking souterrain. Au 7ème étage, un bureau neuf et de haut standing d'une superficie brute de 248 m², avec deux expositions. Il …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet immobilier d'exception à ashkelon
Quartier résidentiel Projet immobilier d'exception à ashkelon
Quartier résidentiel Projet immobilier d'exception à ashkelon
Quartier résidentiel Projet immobilier d'exception à ashkelon
Quartier résidentiel Projet immobilier d'exception à ashkelon
Afficher tout Quartier résidentiel Projet immobilier d'exception à ashkelon
Quartier résidentiel Projet immobilier d'exception à ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$557,272
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller