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Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon avec ascenseur

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
10
ID: 35147
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Barzilai, 5

À propos du complexe

En plein cœur de Rothschild dans un immeuble d'exception après rénovation. Étage élevé avec ascenseur. 2 pièces claires et très bien agencées + balcon. Parfait pour un pied-à-terre.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement
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Prix ​​sur demande
Reference : H1 Proche de dizengof 3 pièces avec un lit double et 2 lits simple 1 er étage Ascenseur Totalement meublé
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